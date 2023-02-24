詹姆斯•韋伯太空望遠鏡(JWST)令天文學家頭痛了，它所拍攝的宇宙最早期照片，嚴重衝擊現有的宇宙學理論，應驗了科學界的一句俗話「所知愈多，問題反而更多。」

根據現有理論，宇宙的年齡大約是137億年，而一個巨大的成熟星系，應該至少需要幾十億年的演化才會形成。然而韋伯望遠鏡所拍攝到的深遠宇宙，卻已經充滿各種成熟星系，不乏許多中老年恆星，天文學家大嘆「它們不應該在那裡。」

令天文學家困惑的「原兇」，是韋伯回傳的第一份深太空照片，由於那些星系距離非常之遠，以至於即使是韋伯如此強大的紅外線望遠鏡，看起來也只是微小的紅點。通過分析這些星系發出的光，天文學家確定，這些小紅點是宇宙大爆炸(Big Bang)後5 ~7億年的宇宙早期。

持續放大韋伯望遠鏡的照片，這6個暗淡的橘紅色點，都是宇宙最早期的星系，但是它們又大又成熟，完全不符合現行理論。(圖/NASA)

這時代有星系，還並不令人驚訝。依現有天文學理論，在大霹靂之後，宇宙快速擴張，但這時候還沒有仕何星星，因為此時宇宙間只有濃厚的氫原子霧，它們還在找機會凝結中。這個無星光的時期，就被稱為「宇宙的黑暗時代」，它的時間大約是4億年，之後第一批恆星就會如雨後春筍般湧現，也開始形成星系。

僅有4億年的恆星，應該是相當狂暴，早期星系可能還不規則。但是，韋伯所發現的星系實在大得驚人，其中的恆星也太成熟了。這與現有理論明顯衝突，甚至不符合哈伯太空望遠鏡所做的早期觀察。

賓州大學天文學家萊哈(Joel Leja)說：「我們對早期宇宙的星系的推測是，它們應該年輕而且體積小。以前哈伯望遠鏡和其他儀器的觀測資料，也是小型而且藍色恆星為主的嬰兒星系。」

然而，韋伯拍攝的卻超早期星系卻有古老的紅色恆星，而且星系的規模與我們的銀河系相若，這實在太這太令人震驚了。這就有點像，一個實際年齡3歲的孩子，已經180公分高，而且長了鬍子。

萊哈表示，目前還沒有答案，只能提出各種猜想。然而，猜想也就意味著需要新的理論。

萊哈說：「如果要我勉強猜測，我會想早期恆星與現行恆星有什麼根本上的差別。例如，早期恆星必然缺乏重元素，可能會以奇特的方式發光，目前我們還沒有考量到這一部分。又或者，最早期恆星的形成方式，可能與後來的次生恆星就有根本上的差異。」

韋伯望遠鏡是2021年12月25日發射的，2022年7月正式工作。它僅用半年的觀測，就幾乎要打翻了天文學理論了。科學家雖然頭痛，但是仍然很高興，這意味著有更多的問題值得研究。