兩岸議題一直以來都是總統大選的主軸之一，台灣民意基金會近期做的民調也發現，國人對美軍協防的不相信程度逐漸加深。日本學者小笠原欣幸23日在臉書發文指出，美國內部對兩岸持續發表不一致的說法，極有可能會強化「疑美論」。他認為， 美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台，將造成台灣民眾對美態度極大的影響。

小笠原欣幸提到，自俄羅斯對烏克蘭發動侵略後，台灣民眾的心理出現了很大的改變，對美軍駐防的不信任度超過了信任度，且幅度非常之大，儘管後續信任度有出現逐步回升的跡象，但就結果論來說，不信任的占比仍大於信任。

台灣內部對美態度爭執不休，小笠原認為，美國必須對這個問題抱持慎重考量的做法，不能再擺出一個「高高在上」的態度，尤其是在要求台灣進行「自我防衛」這點上，如果持續強調這點，反而會給人一種「要讓台灣去打仗」的感覺。

小笠原欣幸說到，現在拜登政府、美國國會、美軍、美國專家還在持續傳達出不盡相同的說法，若想要改變台灣人的「不信任感」，應該有一致步調。他也預測，麥卡錫若真的出訪台灣將成為一個考驗，如果該事件演變成美國政治宣傳的一環，無疑會加劇「疑美論」；反之給出台灣民眾信心，才有可能降低台灣人對美國的不信任感。