程予希拍攝《決勝的揮拍》被羽球直飛打中左眼。（民視提供）

程予希、謝佳見在《決勝的揮拍》感情動向受觀眾關注。（民視提供）

謝佳見最後一集中只能坐在場邊覺得手癢。（民視提供）

民視《決勝的揮拍》將在本周六播出最終回，主演謝佳見、程予希、吳東諺、沈建宏為了劇中的大專盃羽球賽在體育場拍了整整兩天，擔任隊長的程予希表示，對冠軍賽這場戲相當要求，希望可以拿出好表現，拍攝前很緊張，為了讓身體保持暖身狀態，在場邊只能不斷揮拍，結果當天拍攝過程險釀意外，因為燈光角度，在對打接球時完全看不到羽球，這消失的羽球下一秒直接打中她左眼，這一幕嚇壞全場。

程予希說，還好她當下馬上閉上眼睛，所以沒有受傷，「我現在可是球場上的女漢子，就算受點傷也沒關係的」。

謝佳見表示，最後這一場戲，他幾乎都是坐在教練椅上看他們揮拍，「在場邊看手很癢，很想加入他們」。他說，拍這部戲最開心就是認識了「五虎將」王瞳、程予希、吳東諺、沈建宏，大家從開拍到結束就是「關關難過關關過」，很開心在辛苦的過程中，能夠有很棒的體驗，也謝謝觀眾從第一集陪伴到最後。

沈建宏也說他拍這部戲很開心，因為從來沒有參加球賽運動的戲劇，這是從頭到尾扎實的練習，角色還一路比到冠軍賽，很新鮮，也覺得自己滿帥的。吳東諺表示可以跟沈建宏組成雙打很幸福，兩人也是真的體力活，有空檔就會不停揮拍，雖然很累但很好玩，雖然幾場戲為了撲接球造成雙腳膝蓋瘀青，對他來說也是很棒的回憶，現在也養成習慣有空就會去打羽球，把手感維持住。

《決勝的揮拍》本週迎向最終回，除了團隊是否奪下冠軍受矚目之外，男女主角的感情也備受關注。而下週六(3／4)起民視將播出由蔡淑臻、朱軒洋等人主演的經典醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》。