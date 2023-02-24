網紅團體「狠愛演」過去靠著無厘頭的說話風格，擁有137萬驚人粉絲，但2020年Youtube頻道卻丟出停更震撼彈，3名成員均各自發展，自此，常有傳言指解散的動機不單純，對此，今(23日)成員之一的「牛排」拍片解釋當年真相，並透露3年來未合體的真正原因，引起網友熱議。

去年4月，牛排幫愛妻妮妮補辦婚宴時，卻不見2名昔日隊員胡椒跟大蛇丸到場祝福，為此，就有網友在Dcard發文質疑：「不是理念不合吧，是鬧翻了吧」，掀起網友熱議，不過，牛排在底下親自解釋：「婚期的一個半月前，就有詢問他們，不過，他們都有安排無法到場。我跟妮妮都覺得可惜。」

然而這並未消除網友的困惑，牛排近日在同名Youtube頻道，上傳50萬訂閱Q&A的影片，就表示實在收到太多網友私訊提問，究竟為什麼當年會拆夥？他大方表示，另2人不想走團體路線，儘管已嘗試溝通，仍無法達到共識，直言：「自己是很想繼續做，但對方想做其他事情，我也沒辦法。」，並說自己曾邀請兩人一起拍片，都因忙碌的關係未能合體，包括吃飯也很難約得成。

其實，當年牛排、胡椒、大蛇丸解散時，曾有謠言指出是胡椒女友龍龍的問題，對此，胡椒在IG出兩點回應，「1.很多人說我女朋友蹭熱度。但我女朋友從來沒加入狠愛演，也沒干涉團隊任何決定。2.公開照片，我是自己公開的，結果被大家說成是她逼我發的，但一般男女朋友發彼此的照片很正常」。後來三人於「狠愛演」舊頻道合體拍片，強調是內部找不到平衡點，並請外界不要隨意猜測。