對於美國廣播主持人Garland Nixon披露美國總統拜登有「毀滅台灣」計畫，被外交部批評是不實資訊，放大疑美論。前立委郭正亮指出，夏威夷有一場親台灣的論壇，題目竟然是「台灣淪陷後的世界，The World After Taiwan's Fall」，美國是超前部屬的國家，對台灣當然會有最壞狀況想定！

前立委蔡正元21日在臉書披露，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森（Garland Nixon）說，白宮內線消息透露，當被問道有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的？拜登回答「等一下當你看到『毀滅台灣』的計劃就知道」！

對此，外交部22日表示，國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，與中國大陸對台進行的認知戰相互呼應，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。

前立委郭正亮23日在直播節目《亮劍台灣》指出，外交部一天到晚在說台灣和美國關係良好，「我沒有說我們和美國關係不好！」例如吳釗燮和顧立雄進入AIT在北維吉尼亞的阿靈頓總部，這是空前的事實，沒有錯！民眾也會很高興，但也不要吹牛說到了華盛頓特區。

郭正亮認為，台灣和美國關係很好，不意味著美國對台戰略沒有最壞的狀況想定！例如夏威夷一場親台灣的論壇，題目竟然是「台灣淪陷後的世界，The World After Taiwan's Fall」，從各種角度分析，如果台灣淪陷，美國、亞洲和歐洲要怎麼辦？美國現在就在討論如果台灣淪陷之後的世界格局，美國是超前部屬的國家，這就是美國做事情的方法！對台灣當然會有最壞方案！

對於Garland Nixon比較誇張說出來，引起新聞媒體報導，然後側翼批蔡正元胡說八道、Garland Nixon是俄羅斯同路人；郭正亮認為，這不是在回應問題！

郭正亮質疑，「你認為美國沒有最壞狀況想定嗎？真的這樣認為嗎？」如果一個國家外交部沒有最壞狀況想定，這個國家真的有危機！

郭正亮強調，美蘇對抗的最壞狀況想定就是發生核戰該怎辦？這是一定有的。電影世界末日爆炸點是在黃石公園，這是蘇聯的設定，因為可以引發火山爆炸，但最後當然沒有發生，但不代表沒有劇本！他笑稱，「外交部怎這麼天真！」