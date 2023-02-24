馬念先與朱芷瑩在《聖誕夜奇蹟》飾演離異夫妻。（公視台語台提供）

馬念先近期在最快破億電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中飾演刑警小隊長而備受矚目，舉手投足充滿喜感的他，顛覆過往歡樂的形象，在公視台語台全新的電視電影新作《聖誕夜奇蹟》，演繹一位為孩子創造聖誕奇蹟的藝術家爸爸。

《聖誕夜奇蹟》是台語台第一部兒童電視電影，近日殺青完成拍攝， 由導演王孔澂執導，馬念先、朱芷瑩、童星洪君昊等人領銜主演。故事主要描述小男孩為修補離異父母的關係，決心重現過往一家人記憶中美好的「聖誕夜奇蹟」。飾演母親的朱芷瑩表示：「小時候最喜歡聖誕節，平安夜時和契友們走路到某位契友的家門口，齊唱聖誕頌歌，原本黑黑的屋子點亮了燈，溫馨的氣氛，讓我感動到流眼淚。」

劇中費盡心思，讓孩子相信有聖誕老人存在的馬念先，想法卻與角色大相逕庭：「我從來沒相信過有聖誕老人！小時候家裡也不會出現聖誕節的裝飾。」

小演員的加入，為該劇增添不少活潑氣息，馬念先搞笑地大喊：「太『熱鬧』了！」但他也讚譽有加地說：「這幾位小朋友都很讚！不但克服非母語的演出，更重要的是在表演上都很自在。」對朱芷瑩來說，每位小演員的性格迥然不同，和小孩演戲最困難的事，除了顧自己的表演之餘，還要同時引導小朋友，有一場和兒子洪君昊的衝突戲，開拍前兩人排練過幾次，因為小朋友的反應很誠實，在接收與反應都是最真實的回饋，相對她也必須把媽媽的心情如實表達出來，讓她不禁直呼：「這是我重新審視自己的好機會，從小朋友身上學表演！」

朱芷瑩表示，這部戲從小孩的視角看大人的世界，好久沒有看到這樣的戲，很希望也很期待可以完成好它。

第一次拍攝台語兒童電影的王孔澂導演坦言：「最大的挑戰除了台語，就是兒童演員的溝通指導」他認為要小演員在自己有限的生命經歷中，去徹底消化故事並透過表演詮釋還是有一定的難度，但這些孩子總是能在他疲憊時，給出超乎想像的表現，是他在拍攝過程中最為珍惜的時刻。

《聖誕夜奇蹟》其改編自推理小說作家林斯諺同名小說，藉由小男孩親自去拆解、複製、重現過往聖誕夜的奇蹟，過程中不只破解了聖誕之謎，更解開父母從愛走到不愛之間，那些大人們心中晦澀難解的謎。輕推理與動人的情感元素，透過孩子的視角與台語獨特的韻味詮釋，展現台語台多元的戲劇類型。預計最快將在2023年年底在公視台語台播出。