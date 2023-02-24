台積電擴大投資美國亞利桑那州新廠，預定明年投產。《紐約時報》訪問11名員工後報導，許多員工擔心台積電可能偏離研發重心，台美潛在文化衝突令部分員工不太願意外派美國。郭正亮23日在《國民大會》節目中提到，美積電的薪水是台灣的雙倍，而且美國物價真的貴，生活比預期辛苦，所以還是會比較。接下來就要看公司獲利程度決定獎金及加薪，但美國今年成長率才1.4％，很多訂單會縮水，估計到明年才會好轉。

「我有看，事實上我也看媒體連續系列寫了四篇文章！」郭正亮說，那個地方的東西真的很貴，比方說一餐就要14.99鎂，真的蠻貴的！（主持人謝曜州：教育聽說也是個問題？）都蠻貴的，基本上它有涵蓋他的醫療保險。據了解，他們去那邊薪水也是台灣的雙倍，可是英特爾的薪水是台灣的三倍！所以你還是會比較，（謝：要面對一樣的物價）生活事實上比預期要辛苦一點，因為東西真的很貴。

郭正亮強調，接下來就要看公司的獲利程度，你的獎金、加薪等等。（謝：可是大家已經預測它的獲利就是偏低？）你不能用今年來估，因為現在有點，訂單都減少，因為歐美的經濟又不好，美國今年成長率才1.4％，歐洲，德國是0.1％，英國是負0.9％，如果明年稍微好轉，那訂單就會好轉。你用今年估，一定會不樂觀，因為很多訂單會縮水。