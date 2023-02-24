人體構造複雜，許多病因和其關聯就連當今醫學仍無法查明。就有一名30歲女子，作息日夜顛倒，一段時間後某天臉上長出鬍鬚，就醫後才發現，起因竟是長在腎臟的2公分腫瘤。

腎臟科醫師陳俊宇在節目《醫師好辣》上分享自己治療的罕見案例，一名30多歲女子，被媽媽拉來就診，本來是要治療高血壓，但一問之下，發現女子作息日夜顛倒，情緒控制不佳，常在半夜煮飯、洗衣服，無意義叫醒家人，甚至有把自己關在房間內足不出戶的自閉傾向，讓全家人都非常困擾。

陳俊宇聽完後，接著仔細觀察女子外型，發現女子四肢細長，身材姣好，卻有不符比例的大肚子，面容姣好卻長出鬍鬚，覺得事情不單純，安排抽血檢查後，果然證實是賀爾蒙問題，進一步核磁共振檢查還發現，腎臟上有顆2公分腫瘤，導致腎上腺24小時不間斷分泌「可體松」，造成血壓飆升，生理期與外貌改變都不正常，

最終女子動了手術，摘除掉腫瘤，症狀立刻顯著改善，短短半年後，肚子消了下去，鬍鬚也消失了，體重下降5公斤，作息恢復正常，也不再有半夜情緒失控和自閉傾向。