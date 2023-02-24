郭書瑤帶著近日推出最新單曲「膚淺」，以性感歌手之姿來到POP Radio《POP原創漫遊》，接受好友蔡旻佑專訪，目前感情空窗的瑤瑤，自認挑對象「膚淺」、「就喜歡帥哥」；談到是否接受婚前同居？瑤瑤不只贊同，更率直表示婚前一定要「試車」！

郭書瑤的感情觀念開明，也樂於和朋友交流經驗，她認為男女交往前或婚前試車並沒有對錯，「但不能用騙的」。瑤瑤表示，「試車其實很重要！萬一交往試車後不行，總不能這樣分手吧」，她也認為，結婚是一輩子的事，「婚前一定要同居」！

談起擇偶條件，郭書瑤直言喜歡「帥的、高的」，無法理解為何就被當作膚淺，「沒有膚淺哪來深入」，她認為因為先有外貌吸引才會繼續深入了解彼此，「人都喜歡自己覺得好看的事物，不然挑醜的嗎？」但瑤瑤也希望對方的內在不能膚淺，否則無法相處。

感情方面難免被關心是否有新對象，瑤瑤稱目前單身，並宣告「有一天找到我一定會昭告天下」，她說到理想中的對象除了顏質，還要有雷神索爾的身材，讓蔡旻佑忍不住好奇，顏質是以許光漢為範本？瑤瑤大笑否認，只透露是，「演很多電影」的一線男藝人，讓蔡旻佑聽完條件直呼「怎可能有人內外兼俱？」擔心瑤瑤會單身一輩子。