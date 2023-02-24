布林肯（Antony Blinken）今天受邀出席美國大西洋月刊（The Atlantic）線上活動，與月刊總編高德柏格（Jeffrey Goldberg）談論2月24日將屆滿一週年的俄烏戰爭。

戰爭爆發以來，俄烏與台海局勢時常被拿來做類比。布林肯說，全球之所以如此擔心台海爆發危機的原因之一，是因為這不是中國基與主權所稱的「內政」（internal matter），而是確確實實攸關全世界。

布林肯舉例，全球每天一半貨運通行台灣海峽，手機、洗碗機或汽車等全球日常用品所需的半導體，絕大部分也產於台灣。

他說：「若台灣因為中國侵略爆發危機，某種形式上會為全球經濟及各國帶來災難性後果，這是北京越來越常聽到的訊息。」

布林肯近來頻頻示警，有跡象顯示中國正考慮提供俄羅斯致命性援助。他表示，截至目前，中國基本上有守住底線，雖有中國企業提供俄國非致命性雙重用途協助，而這幾乎確定是北京當局批准，但並沒有致命性軍事援助，也未見系統性規避制裁行動。

不過，布林肯指出，過去幾個月來，美國收到情資強烈顯示中國正考慮提供致命性援助，他與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在慕尼黑會面時，當面表達美方關切，提醒中方這麼做將為美中關係帶來「嚴重問題」。

至於是否真的認為北京會這麼做，布林肯持審慎樂觀態度。他說，不只美國，其他國家也不希望看到中國援俄侵烏；加上北京近來走出疫情，試圖推展「魅力攻勢」，希望重新與他國往來，他不認為中國會想因為提供俄羅斯致命性援助，而進一步被疏遠。

但布林肯強調，目前答案尚不明確，美國會密切關注。（編輯：楊昭彥）1120224