炎亞綸深夜透過臉書表達歉意。（圖／翻攝自臉書／炎亞綸）

近期台灣又出現雞蛋漲價、缺雞蛋的現象，引發民怨，缺蛋議題引起爭議，對此，藝人炎亞綸發表看法，透露「我每天都至少吃一顆蛋，我吃的是一個幻覺嗎？」未料此言論引發網友兩極評價。23日深夜他透過臉書表達歉意，坦言發言缺乏了同理心，「要被冒犯的人說聲對不起」。

台灣蛋價飆升，回到去年7月歷史新高。炎亞綸日前稱他最近每天都吃到蛋，並直言「怎麼不拍自己的存摺然後說，全台灣都沒錢？此番言論引發網友爭議，紛紛湧入炎亞綸的臉書留言「臺灣沒有缺蛋，那蛋價幹嘛漲？還是你晉惠帝不知道現在蛋價多貴？」

炎亞綸23日深夜在臉書上針對先前對缺蛋潮的發言表示：「最缺的就是我的同理心，我要跟因為我的留言而被冒犯的人說聲對不起，也要跟幫我說話的人說聲對不起。」不過往後還是會繼續關心社會民生各種議題、繼續愛每一個人。

事實上，這也並非炎亞綸因言論首度受到爭議，2015年他曾提出「下雨造成地震說」被調侃為地質大師，也有網友酸「他地質系又不是雞蛋系，不要太不滿。」