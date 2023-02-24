2022年俄羅斯試射薩爾馬特洲際導彈

普丁選擇在拜登訪問基輔時，試射了號稱最強的薩爾馬特（Sarmat）重型洲際導彈，用以表達他對美國的憤怒與威嚇。不過俄媒對薩爾馬特的試射沒有後續報導，很可能是試射失敗，美國軍方似乎沒有對此威嚇舉動有任何反應，應該是早就看穿這款號稱「撒旦接班人」的洲際導彈根本沒有特別的威脅，甚至只能算是上世紀70年代部署的撒旦（Satan）洲際導彈的縮水版。

薩爾馬特（RS-28）是俄羅斯馬卡耶夫火箭設計局在2009年開始研製重型洲際彈道導彈，目的在取代上世紀70年代部署的撒旦（R-36M, 北約代號SS-18）洲際導彈。研發新型替代導彈一方面是因為撒旦已過於老舊，二方面是撒旦是當年烏克蘭南方設計局研製，蘇聯解體後與烏克蘭分家，維護上較為困難。

薩爾馬特洲際導彈是撒旦洲際導彈的改進款，號稱「撒旦接班人 」，但試射與部署進度一直延後，這次又在拜登訪問基輔時試射失敗，大失顏面。（圖／塔斯社）

新研製的薩爾馬特與舊式撒旦的規格有些改變，由莫斯科熱工研究所研製，屬200噸級重型洲際導彈。它可攜帶10~15枚分導式核彈頭，也能配合高超音速滑翔載具使用，射程號稱最大18000公里，比撒旦射程多出2000公里。2018年3月首次試射後，俄國防部便聲稱它是世界上威力最大、射程最遠的導彈，還能戰勝任何「現有的和未來可能製造的」導彈防禦系統，不只天下無敵，更是永遠無敵。到了2022年俄羅斯做了一次長程試射後，美國對這枚新型洲際導彈已摸清了底細，僅對媒體輕描淡寫地說：「不會對美國與盟國構成威脅」，因此不會影響對俄羅斯的制裁。

薩爾馬特可攜帶10~15枚分導式核彈頭，也能配合高超音速滑翔載具使用，射程號稱最大18000公里，是俄羅斯新一代的戰略核武骨幹。（圖／塔斯社）

俄羅斯對薩爾馬特的吹噓過了頭，很容易露餡，薩爾馬特的基本架構與撒旦沒有太大不同，同樣都是200噸級。撒旦發射重量是210噸、有效載荷5噸，薩爾馬特發射總重差不多，為208噸、有效載荷為10噸。但是撒旦的燃料重量為188噸、射程16000公里，薩爾馬特燃料178噸、卻能爆出18000公里射程，從個整個性能參數看，外界懷疑薩爾馬特灌水成份太大，甚至於整體性能薩爾馬特應該還會較半個世紀前就服役的撒旦有所下降。

大陸的專家分析稱，從作戰性能看，薩爾馬特與中共的東風-5B差不多。前者彈長35米，直徑3米；後者彈長32米，直徑3.35米。東風-5B也是採用可長期貯存的液體燃料，有10枚分導式核彈頭，射程13000至15000公里，作戰能力上幾乎沒有什麼差別。

俄羅斯去年6 月宣布新型薩爾馬特洲際彈道導彈於2022年底前執行戰備任務，這次試射失敗後又要再度延期了。 （圖／俄羅斯國防部）

因此，當俄羅斯聲稱薩爾馬特可以飛越南極或北極再對敵方進行攻擊，就更讓人覺得吹得太過頭。因為即便射程有如它所號稱的18000公里，從俄羅斯繞過南極也只能打到南美洲，如果要打擊主要對手美國，必須有2萬公里射程才萬繞過南極打到美國。至於繞過北極打北半球的目標，那現在中國與美國所有的長程導彈都做得到。所以俄方所稱繞過南極打擊，聽起來很嚇人，但完全沒有實質意義。

普丁選擇在拜登訪問基輔時試射薩爾馬特洲際導彈，原打算藉此威嚇讓拜登難堪，不料卻試射失敗而顏面無光。（圖／路透）

俄方啟動薩爾馬特的研製工作從2009年就已開始，到2018年試射成功並宣稱要替換掉嚴重超過期限的撒旦洲際導彈，但是直到現在還在試射，顯然還有不少問題。果不其然，這次試射後沒有宣布結果，普丁在國情咨文中也隻字不提，外界懷疑是一次失敗的試射，因此原訂於今年秋季服役的計劃很可能要再延期。

其實不只是薩爾馬特洲際導彈，俄羅斯強大的軍事力量與令人眩目的尖端武器，在這次的俄烏戰爭中形象快速崩壞，不論是被擊毀或丟棄的坦克裝甲車，或是簡陋的戰機裝備、過時的炸彈、被擊沉的巡洋艦，狂炸居民住宅的導彈，都讓俄羅斯軍事強國的盛名不再，還被全世界看笑話，過去排名前幾名的軍火出口 大國地位，在這次俄烏戰後可能要落到十幾名以外了。