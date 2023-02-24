(G)I-DLE成員宋雨琦以2022春夏系列透視洋裝亮相FENDI大秀現場。（FENDI提供）

米蘭時裝周FENDI大秀於台灣時間22日晚間登場，大秀上觀秀嘉賓眾星雲集，如韓女團(G)I-DLE成員宋雨琦、宋慧喬、許光漢、《權力的遊戲》關朵琳‧克莉絲蒂 (Gwendoline Christie)、Versace創意總監Donatella Versace等人出席，其中韓國女星宋慧喬吸引大量媒體守候搶拍，引起現場媒體狂拍外，讓在場外獲得大量粉絲尖叫、守候的許光漢，也忍不住想追星化身小粉絲求合照，得到許可拍攝後小表情不斷，讓粉絲們難得的一面，而合照後恭順的鞠躬模樣也被韓粉盛讚。

FENDI 2023秋冬系列，創意總監Kim Jones以Delfina Delettrez Fendi為靈感繆思。（摘自品牌官網）

FENDI 本季輪廓俐落優雅，以男裝輪廓、布料，搭配蕾絲點綴、貼身剪裁手法增添女性氣場。（摘自品牌官網）

FENDI 本季輪廓俐落優雅，以男裝輪廓、布料，搭配蕾絲點綴、貼身剪裁手法增添女性氣場。（摘自品牌官網）

本季秀場共展示51套造型，其中不少造型都讓人想起品牌家族第四代傳人Delfina Delettrez Fendi，現為品牌品牌珠寶創意總監的她，平時穿搭擅長透過服裝造型詮釋自我風格，尤為擅長二元性穿搭，性別的流動、二元化元素的巧妙組合;品牌創意總監Kim Jones坦言「我至今還記得上班第一天的Delfina身穿藍色與棕色套裝，給我留下深刻印象。她對FENDI的詮釋方式優雅且別緻，讓我著迷。」便以Delfina 的日常穿搭作為靈感繆思，。

FENDI 本季輪廓俐落優雅，以男裝輪廓、布料，搭配蕾絲點綴、貼身剪裁手法增添女性氣場。（摘自品牌官網）

FENDI 本季輪廓俐落優雅，以男裝輪廓、布料，搭配蕾絲點綴、貼身剪裁手法增添女性氣場。（摘自品牌官網）

本季服裝輪廓服裝俐落、優雅，服裝廓形建築於堅挺男士版型、傳統男裝面料，但運用貼身剪裁、肩膀縷空、蕾絲花邊點綴等手法，將原先陽剛的線條增添女性氣質;並運用豐富的堆疊設計，如緞面洋裝搭配蕾絲罩衫、短裙與長褲的多層次組合等，就連個別單品也有運用色塊拼接、異材質拼接等手法，增加單品細緻度，另外Kim翻閱品牌檔案庫，將來自品牌前任創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）1981年繪製的一張針織衫草圖運用其中，而於針織衫呈現的整齊裂縫、彎曲廓形，刻意將固有結構破獲的手法，則是對龐克文化的致敬。整場造型遊走於俐落幹練、古典優雅兩風格間，豐富的單品細節、精緻的疊穿手法，均Kim Jones對女裝操作越發成熟。

Baguette多口袋元素是本季包款設計重點之一。（FENDI提供）

FF LOGO為本季包款設計重點之一。（FENDI提供）

FF LOGO為本季包款設計重點之一。（FENDI提供）

配件方面，本季全新推出FENDI Multi包款，可在兩種廓形自由切換，由此體現出FENDI式百變的時裝概念;另款新設計的FENDI C’mon也同樣具備這種簡約感。