【愛傳媒黃珊珊專欄】一年一度的一日北高，今年我跟 柯文哲將再次參戰！

二二八對台灣人而言是一個悲傷的日子，我們記取教訓，我們反省改進，我們在轉型正義的路上不斷往前進，除了希望總有一天能夠走出仇恨與對立，更重要的是避免類似的悲劇再次發生。

正如同我們騎著單車往前進，「用汗水代替淚水」，這樣的傳統，從柯市長上任後一路延續，到今年已經是第五度舉辦，同行的夥伴也越來越多，報名的人數也超過五百人，不論是接力完成或是一次挑戰全程，我都非常敬佩大家。

我們希望用這個陽光、正向的運動，為這個因為政治立場而撕裂的台灣社會，帶來更多正面能量，這也是我與柯P一致認同的理念。

今年，在教練的建議下，我們騎的是電輔車，但電輔車和電動機車完全不同，挑戰依然艱難，路途依然遙遠，還是需要大家幫我們加油打氣，給我們 K33P GOING的動力。

歡迎大家跟我們同行；有時間的，也歡迎來休息點捕獲野生的me與柯P！

作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

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