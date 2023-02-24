美股主要指數今天震盪劇烈，早盤在晶片公司輝達（Nvidia）財報加持下由科技股領漲，隨後大幅下挫，終場前又回升收紅，標準普爾500指數終結連4黑。

道瓊工業指數上漲108.82點或0.33%，以33153.91點作收。

標準普爾500指數上揚21.27點或0.53%，收4012.32點。

科技股那斯達克指數上漲83.33點或0.72%，收11590.40點。

費城半導體指數勁揚96.42點或3.33%，收2988.81點。（譯者：楊昭彥）1120224