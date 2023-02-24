根據《美麗島電子報》公布的2月國政民調顯示，總統蔡英文執政表現不滿意度達51.1%、滿意度為45.1%；而對執政的民進黨好感度為39.6%，卻有49.8%對民進黨反感。其中，中立民眾對蔡英文的不滿意高達61.8%，對民進黨反感則達54.6%，兩項數據都超過半數。

根據《美麗島電子報》公布的2月國政民調顯示，45.1%民眾滿意蔡英文執政表現（12.2%很滿意、32.9%還算滿意），比去年12月增加6.2個百分點。51.1%不滿意蔡英文執政表現（28.5%很不滿意、22.6%有點不滿意），比去年12月減少7.1個百分點，未明確回答有3.8%。值得注意的是，中立民眾對蔡英文的不滿意高達61.8%，滿意的僅有31.3%。

另外，該民調也詢問民眾對執政的民進黨的好感度，39.6%的民眾對民進黨好感（8.4%很有好感、31.2%有些好感），比去年12月增加5.1個百分點。但是有49.8%對民進黨反感（23.8%很反感、26.0%有些反感），比去年12月減少6.7個百分點，未明確回答的有10.6%。其中54.6%的中立選民對民進黨反感，好感僅有23.1%，反感已超過半數。

該民調的調查範圍為全國22個縣市，年滿20歲的民眾。調查時間為2月17日至2月18日。成功完訪1071人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。