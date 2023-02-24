開春後，台中七期老虎城購物中心熱鬧不已，2樓出現一家裝潢時尚的專櫃，只接待預約客，不少遊客湊近一瞧，「顛覆三觀」，竟是賣鋁門窗。這家大膽在精品櫃位中砸千萬打造「風雨實驗室」的業者，就是去年「小蝦米對抗大鯨魚」，打敗日本品牌大廠YKK侵權告訴的「上田鋁業」。

令人驚訝的是，背後老闆竟是36歲的年輕第三代匠人吳律謙。「YKK是行業中的老大哥，10年前接班時，上田的鋁窗產品面臨競爭危機，因此我花5年時間研發，也以市占率第一名的YKK為目標。」上田鋁業總經理吳律謙接受CTWANT記者採訪，說明這場商戰官司的起源。

「我在2019年11月，研發出水密度2000PA的高規格水密窗，並於2020年12月參加國際建材展，標榜『全台唯一水密性2000PA』。」吳律謙回憶，此舉惹毛全球鋁窗業界大咖、水密度1500PA的日商YKK。依經濟部統計，台灣鋁窗年生產值從十年前的84億，一路下滑到2021年的63億元，同業競爭日益嚴峻。

2021年11月，YKK所屬的台灣華可貴建材公司代表人玉井正昭向上田鋁業吳律謙提告違反公平交易法，指其侵權與廣告不實，吳律謙開始收到存證信函、要求賠償等一系列攻勢。這場侵權官司，去年1月最終判不起訴處分，聲請再議仍遭到駁回。

吳律謙出示不起訴處分書表示，YKK與上田的風雨測試報告都是在同一個實驗室進行，但僅有上田的鋁窗才達到全台唯一2000PA的水密度。（圖／吳律謙提供、林榮芳攝）

東律國際法律事務所主持律師賴忠明向CTWANT記者解釋，依法院不起訴處分書載明，上田鋁窗「水密性2000PA」並非無據，上田有「兆立科技實業公司」出具報告為憑，且測試規範，與YKK所提同為兆立實驗室，且所採用測試規範相同；再者，YKK並未主張其產品亦具有同等級品質，上田指稱「全台唯一」並非不實，因此最終被駁回。

這場官司的關鍵字「水密性2000PA」，究竟為何？「水密窗可說是氣密窗的進階規格，依CNS國家標準，水密性的防水性能最高只到50kg/m²(500PA)，意指每平方公尺能抵擋50公斤的風壓，而上田研發的鋁窗可以抵抗200公斤，因氣密性較好也具備良好的隔音效果。」吳律謙表示。

「一般傳統氣密窗大多連500PA都不到，我們公司早期的鋁窗產品就是連500PA都做不到。」吳律謙就是以老大哥YKK為標竿，滿腹疑問「怎麼可能有人能做到1500PA？不可思議！」

於是，吳律謙買下市面上所有窗戶研究結構，花5年臥薪嘗膽，並請來了3個工業設計、機械及模具背景的人才一同埋首研發，「我心想，做到1000PA就好，若能追平老大哥更好，最後卻『不小心』一舉達到超高水密2000PA的考驗。」連他自己也意外。

他西裝筆挺在老虎城的「風雨實驗室」向上門客人一一解釋，「颱風雨水從門窗縫隙滲漏進室內，主要是風勢引起，傳統鋁窗以膠條圍堵水流策略不管用，我們在窗框腔室設計導流孔，進行風壓調節，達到室內外等壓，借力使力讓風壓隔離雨水，結構上再引導雨水向外流出，「減少使用傳統氣密窗的膠條，可避免膠條老化影響密合度，不僅環保，窗戶性能提升，使用年限更久。」

簡單四方外觀的窗戶，在他眼中卻有上百個細節可以挑剔，他說，窗戶結構是系統工程，每一個環節都有連動關係，牽一髮動全身，且不是只要能開關，他還設計了內建防墜鏈、隱藏把手等細節，「一扇好的窗還要考慮到使用是否順暢，像是滑輪與軌道間用什麼形式結合、材質的挑選如何降低摩擦，要做到極致都需要時間不斷測試找到最佳解決方案。」

司法還給上田公道後，YKK官網將全台最高水密的廣告詞撤下，吳律謙看到自家產品的「好」，生出自信，從供給全台鋁門窗經銷商的平價「鈞匠太極窗」本業外，另創自有品牌「風光AI窗」，並於去年9月在老虎城設櫃，直營丈量、安裝到售後服務一條龍包辦，主攻客製化高端市場。

「如果我們的產品比進口窗還要有競爭力，價格又更優惠，為什麼不選擇國產？」吳律謙向每個來訪專櫃的消費者展現國產品牌的硬實力，「我敢在百貨公司設櫃，就代表有決心和能力從製造業變成製造服務業！」

上田鋁業年營收約3、4億元，新品牌「風光AI窗」去年9月發表至今，合約已簽有7000~8000萬元，不僅獲得中部多家建商與建案採用，也獲得擁有紅點、IF等9項設計大獎的后里森林公園「四口之家」永續家園、台中明星學校「四季幼稚園」及台中「四季藝術仁美校」青睞。

除了老虎城，吳律謙也於去年12月在南投樹德半山夢工廠開了第二間體驗門市，未來計畫要南下北上拓點，讓更多人認識這家打敗進口大廠的MIT台灣之光。

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