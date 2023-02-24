63歲的彭安傑目前擔任私募股權公司General Atlantic副董事長，在商界打滾超過30年，效力萬事達卡期間身兼執行長和總裁長達10年。他成為首位印度裔的世銀總裁提名人選。

由美國前總統川普提名的現任總裁馬爾帕斯，5年任期到明年4月才屆滿，但他上周突然宣布提前於今年6月底下台。

由於美國是世銀最大股東，總裁人選一向是華府說了算。世銀周四（23日）啟動下任總裁提名作業，5月初便可選出新總裁。幾個浮出檯面的熱門人選，並未包括彭安傑，他的出線令人意外。