63歲的彭安傑目前擔任私募股權公司General Atlantic副董事長，在商界打滾超過30年，效力萬事達卡期間身兼執行長和總裁長達10年。他成為首位印度裔的世銀總裁提名人選。
由美國前總統川普提名的現任總裁馬爾帕斯，5年任期到明年4月才屆滿，但他上周突然宣布提前於今年6月底下台。
由於美國是世銀最大股東，總裁人選一向是華府說了算。世銀周四（23日）啟動下任總裁提名作業，5月初便可選出新總裁。幾個浮出檯面的熱門人選，並未包括彭安傑，他的出線令人意外。
美國總統拜登23日宣布，提名前萬事達卡（Mastercard）執行長彭安傑（Ajay Banga），出任世界銀行總裁，接替預定6月底卸任的馬爾帕斯（David Malpass），拜登讚揚他的經歷能迎向氣候變遷在內的全球性挑戰。
63歲的彭安傑目前擔任私募股權公司General Atlantic副董事長，在商界打滾超過30年，效力萬事達卡期間身兼執行長和總裁長達10年。他成為首位印度裔的世銀總裁提名人選。
由美國前總統川普提名的現任總裁馬爾帕斯，5年任期到明年4月才屆滿，但他上周突然宣布提前於今年6月底下台。
由於美國是世銀最大股東，總裁人選一向是華府說了算。世銀周四（23日）啟動下任總裁提名作業，5月初便可選出新總裁。幾個浮出檯面的熱門人選，並未包括彭安傑，他的出線令人意外。
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