更重要的是，金管會多次強力救市時間，多是二個月到三個月之間，評估一旦過久，會讓市場交易量萎縮，股市動能不足，且若不收回工具，市場一旦再有風吹草動，投資人心理恐慌時，金管會就沒有工具可用。

金管會在去年10月祭出救市措施的理由，即是外資借券賣出量在9月衝上3.76％，且有繼續上揚趨勢，有必要限制外資放空力量，以免加重台股下跌幅度。二是整戶擔保維持率亦在9月跌破160％，再加上外資持續賣超、資金流出台股，金管會只好在10月1日出手救市，且動用到限空令，即前一日跌幅逾3.5％，隔一交易日平盤下不得放空，這項措施在2008年、2015年、2020年都用過，2008是全面禁止放空，2015年是平盤下都不得放空，2020及去年都是有條件限空，股市反而反彈較大。

金管會主委黃天牧先前即表示，干預股市自由交易的措施不宜實施過久，擔心會影響股市交易動能，但年初經濟前景不明，許多不確定因素，讓市場「撲朔迷離」，決定救市措施陪市場度過農曆年，兔年已開始一個月，眼見台股表現趨穩，至今漲幅9.06％，勝過日、韓、大陸及港股表現，且外資維持買超力道，且借券賣出量及整戶擔保維持率亦回到安全水位。

重要的是再不收，若未來全球經濟衰退，再有黑天鵝飛出，金管會就只剩下全面禁空或平盤下全面禁空等可用，只能止跌，恐無助強化信心，因此先收回四項措施，保留下次可運用的彈性及空間。