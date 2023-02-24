45歲江姓女子旅居澳洲30多年，為解決長期便秘困擾，特地飛回台灣求醫。台中慈濟醫院大腸直腸外科主任邱建銘檢查發現，病人腸子緊繃，問診得知病人易焦慮個性及海外求診的坎坷經歷。邱建銘進行手術緩解病人痛苦，並開導病人學習與自己腸道「和平共處、溫柔對待」；江女3個月後終於順利回到澳洲。

邱建銘指出，臨床真正需要切除大腸的便秘病人大約只有一成，病因大多與自律神經失調、情緒壓力有高度相關，最有效的解方是：「別用大腦跟腸子打架！」

江小姐長期靠吃瀉藥解便，藥量越吃越多，還伴隨腸痙攣，他先生描述太太個性：「事情若沒照著計畫走，就會焦慮。」最後嚴重到經常腹痛暈倒送急診。江小姐怕解不出便，最後根本不敢吃東西，骨瘦如柴。她看到朋友傳來邱建銘治癒便秘20年病人的新聞報導，抱著最後希望跨海返台求醫，直言：「回台灣已經是最後一個希望了。」

邱建銘從大腸攝影檢查發現，江小姐腸子繃得非常緊。這類典型情緒影響腸道的病例，臨床不算少，邱建銘仍驚訝：「沒看過把自己腸子逼得這麼緊的。」問診後確認需要手術解決。他保留江小姐一小段升結腸，以腹腔鏡切除大部份大腸，再吻合升結腸與乙狀結腸，減少術後嚴重腹瀉或夜間滲便，也減緩嚴重便秘。

江小姐出院後仍因腸痙攣反覆進出醫院，邱建銘不斷開導要與腸道「和平共處、溫柔對待」。歷經3個月努力，江小姐終於穩定腸道，她笑說：「個性要改很難，但我不會辜負邱醫師對我的努力。」最後順利返回澳洲。

邱建銘表示，腸道有人體第二大腦的稱呼，許多消化系統問題都是由情緒壓力衍生；經常性腹瀉或便秘，是腸道發出警訊，提醒病人該放鬆情緒。大多數人會以緊張或焦慮來反饋給腸道，不斷用情緒與腸子抗衡，他強調：「解決便秘最好的方式不是切除大腸，而是別用過大的壓力讓腸子失去本身的協調性。」