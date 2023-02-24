普發6000元真的要來了，4種身分可領、5管道發放。（資料照,顏謙隆攝）

普發6000元正在來的路上了！行政院會昨（23）日通過規模3800億元的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案》，其中普發現金6000元部分，編列1417億元，有4種身分可領取，發放方式則有5種，財政部初步規畫現金領取期間僅有半年，若要領取6000元，應備證件別忘了。

財政部次長阮清華昨指出，6000元有有4種身分可領取，並有5種領取管道。4種身分包括我國國民、政府外派人員與其本國籍眷屬、取得居留許可的外籍與陸港澳配偶、擁有永久居留證的外國人。

發放管道則有包括以下五種：

一、直接入帳：勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群。

二、登記入帳：民眾需到官網6000.gov.tw填入相關資料。

三、ATM領現：台新銀、國泰世華銀、中信銀、台銀、土銀、合庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀及中華郵政共12家金融機構，總計2萬4922台ATM。

四、郵局領現：櫃台領取。

五、造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等3偏鄉地區，因ATM設備不足，將由派出所造冊發放。

若要領取6000元，應備證件也別忘了！若選登記入帳的民眾，需發放對象健保卡號、身分證字號或居留證號、金融機構帳號；選ATM領現的民眾則要有發放對象健保卡號、身分證字號或居留證號、提款卡；至於選郵局提領的民眾，記得要攜帶健保卡、身分證或居留證前往領取。