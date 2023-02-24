藝人曹祐寧與王淨日前爆出交往傳聞，不只被民眾直擊雙雙現身日本，男方的IG限動中更被眼尖網友發現有同樣類型穿搭，一時掀起熱議。對此，曹祐寧22日霸氣認愛，更藉機幫女友宣傳電影《關於我和鬼成為家人的那件事》，而王淨也在認愛後不藏了，於IG中曬出多張男友視角照放閃。

曹祐寧22日出席活動時，受訪坦言與王淨戀愛中，表示：「現在挺好的，我們剛開始，謝謝大家的關心。」指出喜歡她的直接和落落大方，直言：「愛情剛萌芽沒有多久，也沒有誰追誰，是自然而然的交往。」正式確立了兩人的戀愛關係。

此外，對於曹祐寧大方認愛的舉動，王淨也不落人後的於昨(23)晚在IG上曬出多張「男友視角照」，只見照片中的她在白雪點綴下以一身黑的穿搭入鏡，脖子上則戴了一條有著多層次花紋的淡色圍巾，明暗對比相當吸睛。而她也在文中透露：「最後一天在店內挖到一個超級可愛的圍巾，算是京都的道別禮物吧。」更直言：「但我卻大ㄆㄧㄚˇ眼了 真的是OK謝謝ㄟ。」

貼文一出後，網友們紛紛被這個「閃光彈」炸到，紛紛留言打趣她的撒糖行為：「冬淨戀歌」、「美的像在拍電影」、「大概所有男友照的都會是這樣」、「關於『寧』願喜歡王淨的那件事」、「你ㄆㄧㄚ眼眼裡就看不到小曹了。」