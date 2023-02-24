前總統陳水扁22日宣布，他創立的凱達格蘭學校，校內政經學院第28期國策班現正招生中，誠摯邀請各界優秀人才，一起加入凱校深耕民主、向上提升，成為領導台灣改革發展的重要力量，他更大喊：「歡迎來做阿扁的學生！」此消息引熱議，不少網友湧入留言，有人表達支持，也有人狠酸：「現在開課教你怎麼貪污貪七億」、「我最想學如何貪汙還能逍遙發文」。

陳水扁22日在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」發表招生文，表示他創立的凱達格蘭學校，校內政經學院第28期國策班現正招生中，誠摯邀請各界優秀人才，加入凱校，深耕民主、向上提升，成為領導台灣改革發展的重要力量之一。

陳水扁指出，第28期講座教師規劃邀請矢板明夫、李敏勇、呂慶龍、林曼麗、林信義、林萬億、俞寧寧、郭育仁、陳水扁、游錫堃、游盈隆、廖筱君、鄭文龍、蔡明順、謝金河、龔明鑫等

此消息引發討論，網友紛紛留言：「我要去報名了」、「台灣新方向」、「現在開課教你怎麼貪污貪七億」、「我最想學如何貪汙還能逍遙發文」、「我不敢想你能教什麼，教保外就醫？教不甘寂寞？」「就算免費也不會有人去上。陳學長不要再一直找漏氣，台大出你這個貪污，我現在都不說台大畢業了」。