大陸一名男大生透露，從小學六年級起皮膚發癢，後來則開始長紅斑，當時醫師診斷為皮膚病，但整整6年來的治療效果都不好，他念大學時身上90％的皮膚都爬滿了紅斑，讓他非常困擾，這才轉往大醫院就醫，也才發現原來是T細胞淋巴癌惹禍，所幸透過放射治療以後，男大生也逐漸好轉。

綜合陸媒報導，大陸廣東省深圳市一名男子從小學六年級起就深受皮膚病所苦，但治療成效不彰，念大學以後，他決定去大醫院檢查，沒想到他竟是罹患了蕈狀肉芽腫，也就是一種T細胞淋巴癌，但卻被足足誤診了6年。

男患者透露，大學4年期間去看了許多醫師也都沒有效果，而且身上90％的皮膚都爬滿了紅斑，看上去令人怵目驚心，這才下定決心去大醫院檢查治療。

醫師透露，罹患T細胞淋巴癌後，初期症狀為身體出現紅斑、脫皮、發癢等症狀，因此常常會被誤診為一般的皮膚病，通常必須要特別安排做病理檢查才可以察覺。而患病以後未經妥善治療，後期可能發展成為腫瘤，甚至影響到淋巴結與其他的內臟。而男患者來就醫的時候已是癌症末期，因此很快就替對方安排了放射治療，歷經15次不懈的努力，男大生身上的紅斑已經消退了許多，病情也逐漸好轉。