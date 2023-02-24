氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(23日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(24)日起強冷空氣逐漸南下，北、東轉雨；北台氣溫漸降、越晚越濕冷，下午起其他各地亦逐漸下降。各地區平地氣溫：北部20降至13度，中部13至26度，南部13至29度，東部13至28度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，228連假前2天〔週六、下週日(25、26日)〕氣溫降至最低，北台冷，其他他區早晚冷，台北測站約可降至13度或12度，亦即達「大陸冷氣團」或「強烈大陸冷氣團」的機率皆存在，部分縣市將出現8度左右的平地最低氣溫，天氣寒冷、應注意保暖。連假後2天〔下週一、二(27、28日)〕及週三(1日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，228連假前2天(25、26日)大台北、東半部仍有局部短暫雨；連假後2天(27、28日)及週三(1日)大台北亦轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。週四(2日)東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量略增，大台北、東半部降雨機率略提高，北台轉涼，其他地區變化不大。