金管會因應台股波動劇烈、融資擔保維持率降至150％附近波動，去年7月15日起放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍，若投資人經授信機構同意，可用具市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

由於台股隨國際局勢連棟震盪，金管會去年10月1日祭出限空令、同月12日加重力道，21日再祭出有條件禁空令，相關措施包括盤中借券賣出委託數由前30天日均量30％降至10％、融券保證金成數自90％提升至120％，以及當日跌幅逾3.5％的個股隔日不得放空。

對於選擇此時解除上述穩定股市措施、恢復原先規定，證期局主秘黃厚銘表示主要有2大考量。首先，影響國內外資本市場的不確定因素已和緩，近期國際股市持續上漲。其次，台股2023年截至22日止漲幅達9.06％，表現稱冠主要亞股。

據證期局統計，今年截至22日止，台股漲幅達9.06％，優於韓股8.11％、深圳8.03％、上海6.54％、日本3.87％、香港3.25％、新加坡1.5％，表現居主要亞股之冠。而今年截至23日，外資累計已買超台股達2343億元。

對於實施穩定股市措施期間的價量影響，台股加權指數去年9月30日實施限空令前為13426點，截至23日收於15615點，漲幅達16.3％。而台股去年第三季日均量為2104億元，去年10月至今年1月日均量為2048億元、減少約2.66％。

黃厚銘指出，金管會對於穩定股市措施何時退場已密切觀察一段時間，綜合個因素後認為目前已是適當的退場時機。不過，後續仍將持續關注國際政經情勢發展及證券市場交易狀況，若股市發生非理性波動情事，將適時審慎評估並應變。