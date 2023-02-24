永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，觀察房市熱門交易站點以捷運板南線的海山站拔得頭籌，2022年交易量達407件，顯示每月均有33件以上的交易量能，平均單價為44.3萬元。其次則是機場捷運線的體育大學站，交易量397件，平均單價為29.1萬元，而淡海輕軌淡海新市鎮站則以371件名列第三，平均單價約23.9萬元，第二、三名房價2字頭，吸引不少首購族進駐。

若從交易量前20名的站點來看，陳金萍表示，位於新北市占14名，桃園市占6名，顯示房價可以說是與台北市距離成反比，愈遠的愈便宜，捷運新莊副都心站離市中心最近，5字頭房價最高，而淡海輕軌沿線則因距離市中心較遠，平均房價2字頭相對便宜，入榜7席最為吸睛，而台鐵中壢站21.8萬元，是前20名中房價最為實惠的站點，具備以通勤時間換取親民房價的優勢。

陳金萍指出，北北基桃四大生活圈共存共榮，隨著台鐵、捷運、輕軌等交通路網越發進步、社會福利政策完善，越來越多購屋族紛紛將目光轉向了毗鄰的新北市、桃園市，用時間換取房價與居住空間，藉由台鐵、捷運與輕軌的大眾運輸路網建置完成，讓「軌道經濟」成形，軌道沿線各站成了買房另一選擇。