國軍台中總醫院驚爆採購弊案！骨科林姓主任涉嫌向1家科技公司收賄，台中檢調日前搜索醫院、業者陳姓前董座及甘姓前總經理辦公室等17處，在林住處查扣現金2300多萬元，赫見1台點鈔機，並在甘總辦公室查扣百萬元等證物。檢調也查出，林姓主任的許姓妻子也涉嫌居中替丈夫洗錢，訊後以30萬元交保。

檢調人員在21日帶回林姓主任、科技廠甘姓前總經理及陳姓董事，涉收受賄賂、違反政府採購法等罪嫌，向法院聲押，經法院裁定林、陳及甘各60、30及50萬元交保，檢方23日已提抗告。

據了解，54歲林姓骨科主任在2019年至2020年間負責醫院儀器採購，在採購X光機類型器材時涉嫌向1家科技公司的68歲前董事長陳男、63歲前總經理甘男收賄，業者疑直接抱著現金送給林，金額龐大到林動用點鈔機點鈔。

台中地檢署檢察官馬鴻驊指揮廉政署中調組、保四總隊及檢察事務官等人，今年2月21日前往醫院、科技公司辦公室及住處等17處搜索，在林的住處查扣到疑似犯罪所得及不明來源現金2300多萬元，甚至有1部點鈔機；在甘的辦公室查扣現金100多萬元、核銷單據等證物，檢調帶回林、林妻及業者劉姓員工等22人調查。

檢方訊後，認為林男涉收受賄賂、財產來源不明等罪嫌；陳及甘男則涉違背職務交付賄賂、政府採購法、商業會計法等罪嫌，3人犯罪嫌疑重大，並有逃亡及滅證、勾串共犯之虞，向台中法院聲請羈押，林妻則涉嫌洗錢，劉姓員工則諭令各依30萬元及15萬元交保。

經法院審理認為無羈押必要，裁定林、陳及甘等各60萬、30萬及50萬元交保，台中地檢昨天已提抗告。

對此，國軍台中總醫院回應表示、目前已將林男調離現職，相關案情已進入司法偵辦程序，院方秉持「依法行政、勿枉勿縱」立場，全力配合司法調查，以盡速釐清案情，若有貪瀆行為，必定會依法嚴厲追究。