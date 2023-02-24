中華電由郭水義總經理率領總公司及「個人家庭、企業客戶、國際電信」三大事業群與「網路技術、資訊技術、電信研究院」三大技術群主管。中華電郭水義總經理表示，今年MWC聚焦5G加速、開放網路、數位化、虛實體驗、金融科技等五大主題，傳達了5G等新科技將賦能百工百業轉型升級的明顯訊息。中華電本次擴大參與MWC，將廣泛與全球的電信業者及重量級科技巨擘交流，並串接台灣與國際產業夥伴，把世界帶進台灣，從台灣走向世界。

中華信與台灣產業廣結同盟，在海外市場已有多個5G企業專網、智慧燈桿、跨境物聯網等輸出案例，建立「台灣隊」模式。藉由MWC國際盛會舞台，中華電今年將於MWC「台灣館」舉辦HAPPY HOUR活動，邀請國際夥伴與台灣產業進行交流，拓展商機。

台灣大董事長蔡明忠將首度率團前往MWC，帶領總經理林之晨、技術長郭宇泰及個人用戶事業群商務長林東閔等經營團隊，共同參加這場年度行動通訊盛事。台灣大總經理林之晨表示，在Web3時代，台灣大正加速Telco+Tech科技事業，透過在MWC觀察全球電信產業最新應用與趨勢，攜手國際大廠掌握關鍵技術，強化5G效能，同時兼顧永續發展；此外，在個人消費新服務上，也將深化與國際網路巨擘的合作關係。

台灣大也計畫在MWC開展第二天(2月28日)，與工研院以及「國際開放架構組織」(TIP)共同舉辦國際記者會，宣布5G OpenRAN設備廠商取得「TIP標章」認證後，即可成為台灣大合格供應商。此舉有助於台灣大提升5G專網的組網速度與適用場景，提供5G專網上下游產業鏈聚合測試，將為台廠在MWC引薦更多國際合作機會。

遠傳由總經理井琪率隊前往，將展出與國際夥伴愛立信合作的多項產品，除了攜手打造的全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」、更包含首度亮相的「AI節能網路應用」，平均節省基地台25%能耗、部分時段更可節省高達46%的能源消耗，是邁向淨零之路的神隊友，此外，遠傳與網通大廠光寶科、國際材料大廠與頂尖學府國立陽明交通大學共同研發的「B5G毫米波整合智慧反射板」，同樣首次吸睛亮相，此為全台首發的5G毫米波室內佈建解決方案，將解決棘手的深層室內覆蓋問題。