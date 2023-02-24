致茂董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利8元、創歷史新高，但盈餘配發率65.9％，為近11年低點。以23日收盤價197.5元計算，現金殖利率約4.02％。公司將於6月9日召開股東常會，全面改選董事。

致茂2022年第四季合併營收60.72億元，季減8.82％、年增32.32％，創歷史次高。毛利率45.67％為近3年低點，營益率17.36％，低於第三季26.74％、優於前年同期15.93％。歸屬母公司稅後淨利8.62億元，季減50.19％、但年增31.08％，創同期次高，每股盈餘2.05元。

累計致茂2022年合併營收220.67億元、年增達25.5％，營業利益50.39億元、年增達63.88％，毛利率51.47％、營益率22.84％，優於前年48.06％、17.49％。歸屬母公司稅後淨利51.05億元、年增達22.17％，每股盈餘12.14元，全數改寫歷史新高。

觀察致茂各事業體營收結構，2022年第四季量測設備事業體58.1億元，季減8％、年增達64％。威光自動化1.88億元，季減19％、年減31％。累計全年量測設備事業體202.69億元、年增達50％，威光自動化8.3億元、年增6％。