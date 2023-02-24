信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛分析，從近年商用不動產實際交易情形可以觀察到，企業主積極布局工業土地、廠房等物流地產，例如：電商業者momo以13.21億元於彰化和美取得9,786坪土地，並在今年初宣布投入75.7億元興建中區物流中心及採購倉儲設備；統一企業也以18.76億元取得2.6萬坪樹谷科技園區土地，規劃統一新市物流園區，預估明年可以完工啟用。

林建勛經理觀察未來物流地產將有三大趨勢：其一，企業獵地將鎖定萬坪、基地方正的物件，更有利於大型物流園區的開發。桃園由於鄰近雙北，且挾陸海空交通優勢，已是重要的物流產業聚落，中華郵政也在龜山產專區規劃郵政物流園區，隨著北部以外物流需求增加，企業也開始往中、南部布局，建置大型物流中心。

其二，短鏈物流成為企業能否在電子商務紅海市場搶得商機的決勝點，現有廠房智慧化升級、中小型衛星倉建設馬不停蹄。因物流配送品質不只追求「穩」、還要比以前更「快」，物流地產市場掀起軍備競賽，企業主積極將既有物流中心升級成智慧倉儲，導入AI智能倉庫管理、機器手臂偵測商品、自動揀貨，降低理貨出錯率、提升物流效率；此外，企業更加快速度布局各區域的中小型衛星倉，或採取「前店後倉」策略，實體門市也成為一個小型倉庫據點，力拚短鏈物流快速到貨，完善配送的最後一哩路。

其三，綠色物流、永續供應鏈成顯學。隨著物流產業擴張，也越來越重視ESG議題，企業主也思考如何在發展物流服務的同時，兼顧環境永續、履行企業社會責任。綠色物流將成為產業發展顯學，倉儲工廠興建時將更重視減碳設計，藉由搭建太陽能發電、智慧節能系統等，降低廠區碳排放，落實綠色物流策略，成為永續供應鏈的一環。