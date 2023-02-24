證交所指出，2022年面臨疫情及地緣政治衝突紛擾，上市公司整體營收仍達40.2兆元，年增5.34％，前3季稅後純益成長約5.3％，若以股息發放率不變，推估去年現金股息有機會較2021年的2.19兆元更上一層樓，高殖利率優勢將對國際資金具有一定吸引力。

今年證交所提出4項重點計畫，以利推動台灣資本市場角逐國際盃：

1.積極形塑特色產業聚落：聚焦數位雲端、綠能環保、運動休閒等產業，聯手打造主板及創新板的特色產業聚落，透過國內外系列推廣宣導，引導投資人正向評價以活絡市場量能。

上市公司產業已朝多元化發展，逐漸形成各特色展業聚落，台灣資本市場也將全力支持特色產業發展，協助上市公司打亮招牌，吸引國際資金投資。

2.促進新創聚市發展：為持續推動新經濟產業創新上市板塊，促進新創聚市增值、籌資發展，證交所持續與新創生態圈交流，今年與AAMA台北搖籃計畫的公益平台成為策略合作黟伴，與有意願IPO新創展開對談，首場活動於2月23日由董事長林修銘親率上市服務團隊與19家新創公司面對面溝通，協助具成長潛力創新企業適時對接資本市場。

證交所也優化新創企業籌資法規彈性，考量創新板上市掛牌公司多屬初期發展階段，IPO時更需要中長期投資策略型投資人參與，將納入現行多元無獲利IPO案件得採配售予基石投資人承銷制度，預期將可有效提升新創事業申請創新板上市掛牌意願。

3.重啟全球引資：在引進國際資金方面，深化與重要機構投資法人鏈結，提供資本巿場發展重大策略與因應國際趨勢作為。證交所今年已規畫4場一對一拜會重要機構投資人，及6場海內外上市櫃公司引資說明會，目標區域包括新加坡、香港、馬來西亞、日本、紐約、倫敦等。

4.強化外國企業招商：受到疫情催化及地緣政治影響，全球供應鏈面臨重新整頓布局，順應台資企業供應鏈移動與調整，證交所自今年2月起於越南駐點，負責越南及泰國兩大市場，整合當地中介機構駐點服務與台商組織資源，深耕新南向國家。目前已有多家來自越南、泰國、馬來西亞等新南向國家企業在台上市掛牌，未來證交所將持續積極推動新南向優質海外企業上市，提供在台籌資管道及經營資源。