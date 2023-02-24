受惠台灣7-ELEVEN及轉投資事業如菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（星巴克）、統一精工、統一生活（康是美）等營收表現亮眼，共同推動統一超2022年合併營收2904.34億元，年成長10.54%，連續第7年創下新高，全年合併稅後盈餘達110.7億，年成長10.49%，每股盈餘為8.93元。

台灣7-ELEVEN餐食體驗強化品牌經營，並啟動星級聯名策略，創新自有品牌鮮食均已是億元級規模，加上「星級饗宴-滷味」與麻辣燙、熱壓土司等新品，帶動整體鮮食業績成長2成；CITY系列飲品以「品牌聯名」、「產品優化」、「數位體驗」3大策略創造話題，帶動業績成長超過1成。

台灣7-ELEVEN也持續展店，2022年在亞洲四地(台灣、上海、浙江、菲律賓)的7-ELEVEN已超越一萬店，除店數突破，也持續推出各式複合店型，首創「多功能包廂」等多元體驗，至2022年底，已有逾百家聯名店、複合經營門市已超過千店規模。

台灣7-ELEVEN整合創新商品與服務體驗，並結合各項智能科技，瞄準不同客群需求，擴大消費場景，2022年首創外送自有品牌「OPEN NOW」串聯3大外送平台於6600家門市導入外送服務，更與foodomo推動熱便當預點、店轉宅包裹外送等創新體驗，帶動外送業績倍數成長。

此外，迷你商店「智FUN機」布局購物空白購物商圈，服務據點已拓展1600台，成功將X-STORE智能科技擴散至一般型門市，讓智能消費體驗落地營運。

為接軌行動購物需求，並協助台灣7-ELEVEN門市拓展門外商機，統一超自建網購平台「i預購」與社群團購「i划算」有效擴大商品銷售規模，藉由線上線下資源整合編織綿密的服務網絡，朝24小時全通路服務發展，開創新的成長曲線。

展望今年，統一超表示，隨著後疫情時代的到來，實體零售消費需求正在回暖，統一超將持續展店並強化多元複合經營、整合創新商品與服務，深耕OPEN POINT會員生態圈，整合線上線下策略創新消費體驗，帶動業績穩健成長。