高血壓被封「沉默殺手」，是導致腦、心血管疾病最重要的原因，國內超過500萬人罹患高血壓。營養師李婉萍提供穩定血壓的5種食物，像是堅果、優格、深綠色蔬菜、含花青素的莓果及含有Omega-3脂肪酸的魚，「不吃藥也能逆轉高血壓」。

●每天吃1湯匙的堅果與種子

李婉萍指出，堅果含有鎂離子、維生素E、多元不飽和脂肪酸，有助保護心血管。李婉萍提醒，記得選自己喜歡的原味堅果，大約是腰果10顆、杏仁果16顆或葵瓜子164顆。

●每周吃2次原味優格

李婉萍說，優格富含鈣質及優質蛋白質。根據《美國高血壓雜誌》顯示，有吃優格的高血壓成年人，能夠降低心血管疾病發生率；每周吃2次，可降低20％中風發生率。

●每天3盤深綠色蔬菜

深綠色蔬菜像是菠菜、地瓜葉、青花菜、羽衣甘藍、油菜，含有豐富的維他命、礦物質、植物多酚及葉酸。李婉萍指出，植物多酚可把體內髒東西代謝，有益於心血管疾病的修復；葉酸則能降低血液中的同半胱胺酸（血液中的一種胺基酸），進而降低心血管疾病的發生率。

●富含花青素的莓果

李婉萍指出，草莓、藍莓、桑葚都含有類黃酮及花青素，花青素可讓細小血管血液更流通，對於心血管保健很重要，可降低女性心臟病發作的機率。

●含有Omega-3脂肪酸的魚

李婉萍表示，秋刀魚、鮭魚或鯖魚都是非常好的選擇，一周吃2次，一次約一個手掌大小，有助於降低心血管疾病發作。這些魚類不只提供蛋白質，且有豐富的Omega-3，還有鎂離子，都可讓血壓穩定。