黃、郭二女見黃男酒醉體力不支坐在地上，兩人伺機上前由郭女出手行竊黃男口袋內的5萬5千元。（簡銘柱翻攝）

2女竊取黃男身上5萬5千元現金，得手後黃男驚覺不對大喊，2女竟拔腿狂奔逃逸。（簡銘柱翻攝）

2女圍攻搭訕醉男 伸魔爪竊5.5萬後狂奔

台北市1名68歲黃姓男子日前到萬華飲酒店喝酒，喝到凌晨4時許走出飲酒店欲搭計程車返家，遇黃女及郭女2人搭訕，2女見黃男體力不支癱坐地上，竟出手竊取黃男身上5萬5千元現金，得手後黃男驚覺不對大喊，2女竟拔腿狂奔逃逸，黃男報案後，警方調閱監視器將2女查緝到案依法送辦。

萬華分局表示，龍山派出所於2月6日接獲報案人黃男（68歲）報案，表示他1月31日到廣州街的飲酒店喝酒到凌晨4時多，離開後走路到和平西路3段要搭計程車回家，遇到黃女（57歲）搭訕，後來郭女（53歲）也上前與她攀談，黃、郭二女見黃男酒醉體力不支坐在地上，兩人伺機上前由郭女出手行竊黃男口袋內的5萬5千元，黃男發現後，大聲喝斥，二位犯嫌遂狂奔逃逸。

警方獲報後，調閱現場監視器發現，2位女犯嫌出手竊取黃男口袋內金錢後，即一路狂奔逃離現場，復經擴大調閱監視器畫面，將2名嫌疑人追查到案。

警方呼籲，飲酒應適量，淺嘗輒止，貪杯誤事。另民眾若持有現金、財物等，應秉持財不露白、錢不露面等原則，莫讓宵小有機可趁。