佛光山星雲大師於本月5日圓寂，荼毘（燒化）後出現多顆白皙光滑的舍利子，引發外界關注，對此，常在社群網站與網友分享日常的網紅鳳梨，近來自爆「身上就有40幾顆舍利子」，掀起網友熱議。

鳳梨近來與女友到泰國旅遊，曬出參觀真理寺的照片，只見小倆口站在一尊佛像旁邊合照，並對著鏡頭擺出一副酷樣，接著透露聽聞寺裡有一顆舍利子會開智慧，原以為他要正經解釋緣由，沒想到下一秒不改搞笑風格，直呼：「但我身上就有40幾顆了，我看她(女友)跟40幾顆舍利子相處那麼久，也沒看她開了什麼智慧」，接著疑惑表示：「還是說我的舍利子沒有開智慧的功能？」

對此，網友紛紛搞笑回應：「你的舍利子有開腿功能」、「三進三出的那種舍利子」、「你要不要撥幾顆給她，或許智慧會比你高」、「因為口中要說阿彌陀佛」、「鼠叔你的不是舍利子，是玉米粒」、「應該是升天不是生智慧 」、「長智慧了，原來那叫舍利子，，，阿彌陀佛」、「秘書在你背後看起來很火」、「要確定內！，確定不是結石」，眼見眾人五花八門回應，鳳梨也無厘頭表示：「就算我的舍利子沒辦法開智慧，但至少也有讓女孩子開心的功能」。

鳳梨此趟到泰國旅遊，不忘去觀賞當地知名的人妖秀，只見表演者更大方讓他左擁右抱之外，還誇讚他是「Taiwan Superstar」，一時心花怒放大手筆豪撒上萬元小費，結果慘遭友人嘲諷：「是Super盤子」。