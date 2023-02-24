致茂母公司2022年第四季營收27.04億元，季減35％、年增12％。其中，量測及自動檢測設備18.46億元，季減9％、年達24％。半導體及Photonics測試解決方案5.41億元，季減達67％、年減達34％。一站式解決方案0.65億元，季增3％、年減13％。

累計致茂母公司2022年全年營收134.61億元、年增達31％，連2年達雙位數成長。其中，量測及自動檢測設備70.52億元、年增達27％，半導體及Photonics測試解決方案45.23億元、年增達26％，一站式解決方案5.78億元、年增達67％。

致茂董事長暨總經理黃欽明表示，全球電動車趨勢及高速運算（HPC）晶片需求為集團去年營收成長主動能，帶動檢測設備事業體去年營收成長達50％。而半導體及Photonics測試解決方案成長亦優於預期，惟受產業庫存調整影響，去年第四季需求已見明顯疲軟。

展望2023年，黃欽明指出全球電動車發展持續增溫，車用動力電池測試需求強勁，電池化成檢測設備續擔當營收主要來源。量測及自動化檢測設備亦持續受惠綠能科技相關檢測需求，包括電動車及儲能設備相關零組件、電池芯／模組／電池包、智慧電網等相關產業。

黃欽明表示，今年電動車產業需求仍然強勁，特別是相關零組件部分，致茂均有解決方案，對今年需求樂觀看待。量測儀器方面，針對電源、綠能、太陽能、電網的相關測試，均會帶動電力電子測試業績，今年可望持續成長。

至於半導體產業，致茂今年則保守看待，指出今年上半年市況持續疲弱，希望庫存調節能在首季完成、期待下半年需求能回溫。黃欽明認為，半導體產業今年不至於全年都差，像高速運算需求仍熱，會有新解決方案推出，但消費電子需求則較不樂觀，仍需要時間調整。