友達積極投入雙軸轉型，持續精進顯示技術附加價值（Go Premium）並深化垂直市場應用（Go Vertical），子公司達擎專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，與合作夥伴共同發展顯示器加值應用並提供軟硬整合解決方案。同時在精準醫學、遠距醫療、個人化預防等數位化轉型的趨勢下，達擎發揮醫療影像的專業顯示技術優勢，聚焦「智慧手術室」、「檢測與診斷」及「醫療資訊整合管理」等領域，並持續串連醫療生態圈合作夥伴，提供全方位智慧醫療解決方案。

明達醫為台灣高階眼科醫療儀器廠商，具備整合光學、機械、電子及軟體等技術能力，在品質系統認證累積相當經驗，目前已發展出全自動免散瞳眼底照相機等自有品牌產品並行銷至80多個國家。

此次股權收購將以每股新台幣67元作為對價，公開收購明達醫已發行普通股。公開收購期間將自2023年3月1日至2023年4月10日。預定最高收購數量為明達醫普通股7,283仟股（約當於明達醫已發行普通股股份總數之30％），最低收購數量為1,214仟股（約當明達醫已發行普通股股份總數之5％），若收購股權比例達最低收購數量時，本次公開收購條件即告成就。