國民黨台北市議員鍾沛君宣布參選大安區立委後，引發各界關注。鍾昨（23）日拜訪光明里里長張惠銓，憶起兩人第一次見面時，張正在光明里內的公園打掃，劈頭就問她：「地上的狗大便妳敢撿嗎？」她抄起個塑膠袋就地拾起，後來才知道，那是里長和里上鄰長、志工的日常。此事引發熱議，不少網友相當驚訝，也盛讚鍾性格豪爽，有當仁不讓的勇氣。

鍾沛君昨日在臉書發文指出，她去拜訪光明里里長時，張惠銓里長指著眼條這條路，對她說：「這條路就是妳來鋪的啊！」鍾坦言，張里長不提的話，她一時之間還真的沒有想起來，畢竟每年服務過的案子太多太多，但他這麼一說，那些關於說服住戶退縮門前階梯、取消部份停車格的回憶瞬間都回來了。

鍾沛君透露，她還想起第一次見面時，張惠銓里長正在光明里內的公園打掃，劈頭就問她：「地上的狗大便妳敢撿嗎？」她抄起個塑膠袋就地拾起狗大便，後來才知道，那是張里長和里上鄰長、志工的日常。

此文引發討論，網友紛紛留言：「正，狗大便都敢撿，讚！」「很有趣的小故事，也可見沛君的個性就是這麼豪爽」、「藍營年輕人有這種當仁不讓的勇氣，讚啦！」「智仁勇。能拚就會贏」、「撿狗大便只是在考驗妳，是不是真的願意苦民所苦」。