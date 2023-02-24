在世界盃、歐洲國家盃皆完成奪冠任務，36歲的前西班牙國家隊隊長拉莫斯（Sergio Ramos）今（24）日發表公開信，表示因自己已經不在新任總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）未來計畫中，宣布正式從國家隊退休，2021年3月26日面對希臘的世界盃資格賽，成為拉莫斯身披國家隊戰袍的最後一戰。

儘管克服了傷病，成為了PSG（巴黎聖日耳曼）的後防支柱，但時任西班牙總教練恩立奎（Luis Enrique）並未徵召拉莫斯出征卡達世界盃，16強意外不敵摩洛哥後，德拉富恩特取代了恩立奎成為新任主帥。

「是時候向我所心愛的國家隊道別了，今天早上我接到現任總教練的電話，他告訴我，無論我踢出什麼樣的表現、如何努力延續職業生涯，我都不會再次出現在國家隊中。」拉莫斯為西班牙國家隊出賽180次，目前仍是隊史紀錄，「帶著沉重的心情，這是一段旅程的結束，我很希望他能更長一些，就像我在國家隊所取得的高度一樣，以完美的結果收場。」

帶著遺憾退出國家隊，拉莫斯難免心有不甘，他認為在這段旅程應由自己選擇來結束，或是不再具有代表國家隊的水準，而不是因為年紀或其他原因，「因為年齡並不是美德或缺陷，它只是暫時性的特徵，不一定與表現或能力相關。」

拉莫斯非常羨慕那些同樣年紀大，仍然可以在國家隊踢上主力的球員，他也提到了過往在巴薩隆納的死敵，現任PSG現任隊友梅西（Lionel Messi），以及兩位前皇馬隊友「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）、佩佩（Pepe），「他們代表了足球的本質、傳統、價值觀及正義，不幸的是，對我來說不會是這樣的，因為足球總是不公平的。」拉莫斯退出國家隊後，代表著2010年世界盃奪冠班底，已經全部告別國家隊。