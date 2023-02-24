蔡徐坤粉絲在秀場外自備各種應援道具，受到外媒特別點名報導。（美聯社）

宋江出席PRADA 2023秋冬系列大秀。（PRADA提供）

SOMI全昭彌出席PRADA 2023秋冬系列大秀。（PRADA提供）

杜娃·黎波(DUA LIPA)出席PRADA 2023秋冬系列大秀。（摘自PRADA IG）

坎達兒珍娜（左起）、吉吉哈蒂德、超模劉雯為PRADA 2023秋冬系列走秀，其中劉雯為本次秀場閉幕的消息登上微博熱搜。（左一、二美聯社、右一摘自品牌官網）

男星蔡徐坤因選秀節目《偶像練習生》而爆紅，日前出席米蘭時裝周PRADA大秀吸引大批粉絲守候，更有粉絲自備大型氣球、應援手幅的畫面，甚至被英國《衛報》特別報導，不過本次秀場星光熠熠，也有不少粉絲是為了韓星SOMI全昭彌、宋江以及英國歌手杜娃·黎波(DUA LIPA)等人而來，另外在伸展台上則有超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、坎達兒珍娜（Kendall Jenner ）劉雯、張麗娜等人助陣，大咖雲集。

2023男裝系列運用過的尖領撞色、枕頭蓬鬆結構等，也被運用本季女裝系列當裝。（PRADA提供、摘自品牌官網）

本季品牌將婚紗拆解為傘裙、窄裙、迷你裙，上身則以隨性的毛衣、西裝外套搭配。（PRADA提供/合成圖）

本季秀場Prada 藝術基金會舉行，並延續2023男裝系列中的伸縮天花板，於男裝系列中強調的制服般的款式、彩色尖領襯衫、西裝外套、仿枕頭輪廓的洋裝等單品均有現身，兩場大秀相互呼應，並同樣秉持著「服裝至上」、實用主義等理念，Miuccia Prada 和 Raf Simons本季挑戰將婚紗融入於日常穿搭當中，塑造「非凡日常」的景象。飄逸的下襬、傳統婚紗禮服被拆解點綴立體花卉刺繡的為貼身魚尾裙、蓬蓬裙，甚至是迷你裙;上身則隨性地套上素色毛衣、西裝外套，將傳統男裝線條混合最可代表女性的白婚紗當中，碰撞出流動於性別光譜間的美感之餘，也成功地將正裝融入於日常生活當中。

本季有不少實穿的「制服」，以此強調兩位設計師服裝至上、實用主義的理念。（PRADA提供/合成圖）

品牌刻意將上身輪廓巨大化，下身則多以貼身剪裁，玩弄服裝比例。（PRADA提供）

兩位設計總監在外媒採訪中表示「這一系列是為找尋無處不在的美、不同種類的美」，緊接著在婚紗系列後的「制服系列」，運用同色調的領帶、襯衫，十分適合上班族穿著的窄裙、西裝褲等，軍事對於日常工作服的致敬;不過在制服廓形上玩弄比例，例如刻意將西裝外套巨大化，將原先俐落的剪裁塑造地更為蓬鬆圓潤，加大衣服上半身比例，下身則運用貼身剪裁縮減比例。

PRADA 2023秋冬系列大秀配件。（PRADA提供）

PRADA 2023秋冬系列大秀配件。（PRADA提供）

PRADA 2023秋冬系列大秀配件。（PRADA提供）

配件部分，摺紙造型的跟鞋隨著模特的步伐，在不同角度間呈現出多樣的輪廓;簡約的三角形手提包，色澤、材質則與2023秋冬男裝系列中到訪隨身酒壺包款相互呼應，部分包款上則點綴著浮刻的花卉，看起來十分典雅，是秀後在網上討論度最高的單品之一。