根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞24日搶先爆料，剛把總教練麥克米蘭開除的老鷹，目前正式開啟跟前爵士總教練史奈德的談判，期望儘速達成雙方協議讓他成為老鷹新主帥，不過老鷹也打算在今年夏天做出重大變動，那就是考慮透過交易送走崔楊。
由於史奈德目前不在美國境內，所以老鷹跟史奈德的談判是透過視訊方式完成，他先前執教爵士長達8個球季，留下372勝264敗戰績，卻在去年夏天跟爵士和平分手，老鷹如今希望可以藉由史奈德重新建立球隊文化，更讓每個球員更具責任感。
直到史奈德確定加盟之前，老鷹兵符仍將交給助理教練普朗蒂暫代，先前傳出除了史奈德，老鷹也考慮了林書豪前黃蜂主帥艾金生、公鹿助教查爾斯李、國王助教費南德茲、馬刺助教米奇強生、發展練盟灣岸隊教練邁爾斯西蒙等人。
但根據查拉尼亞的同事威斯爆料，老鷹聘請史奈德只是球隊變動的第一步，接下來他們考慮在今年夏天送走崔楊，因為崔楊已經連續跟兩名老鷹總教練產生不和關係，讓老鷹開始懷疑崔楊是否真的可以當作球隊重建基石，況且他在本季表現也很不穩定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。