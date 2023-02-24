Sources: The Atlanta Hawks have started formal discussions with former Utah Jazz coach Quin Snyder and are attempting to swiftly hire Snyder as the team's new head coach.



Full details at @TheAthletic: https://t.co/OorENTcLyl — Shams Charania (@ShamsCharania) February 23, 2023

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞24日搶先爆料，剛把總教練麥克米蘭開除的老鷹，目前正式開啟跟前爵士總教練史奈德的談判，期望儘速達成雙方協議讓他成為老鷹新主帥，不過老鷹也打算在今年夏天做出重大變動，那就是考慮透過交易送走崔楊。

由於史奈德目前不在美國境內，所以老鷹跟史奈德的談判是透過視訊方式完成，他先前執教爵士長達8個球季，留下372勝264敗戰績，卻在去年夏天跟爵士和平分手，老鷹如今希望可以藉由史奈德重新建立球隊文化，更讓每個球員更具責任感。

直到史奈德確定加盟之前，老鷹兵符仍將交給助理教練普朗蒂暫代，先前傳出除了史奈德，老鷹也考慮了林書豪前黃蜂主帥艾金生、公鹿助教查爾斯李、國王助教費南德茲、馬刺助教米奇強生、發展練盟灣岸隊教練邁爾斯西蒙等人。

但根據查拉尼亞的同事威斯爆料，老鷹聘請史奈德只是球隊變動的第一步，接下來他們考慮在今年夏天送走崔楊，因為崔楊已經連續跟兩名老鷹總教練產生不和關係，讓老鷹開始懷疑崔楊是否真的可以當作球隊重建基石，況且他在本季表現也很不穩定。