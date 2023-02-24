邁達特去年毛利率提升至13.91％，董事長李昌鴻表示，「雲服務」、「AI運算」和「Meta聯網」三大市場主流需求持續增加，邁達特除持續耕耘三大領域相關產品代理業務外亦持續完備加值服務項目，以期毛利率繼續穩健走揚。

董事會通過營運長楊敦凱出任總經理一職，人事案將於今年4月1日生效。楊敦凱曾任明基佳世達集團法務長多年，盼發揮其法學專業背景，強化企業ESG項目中的治理面。

目前雲地整合、多雲、混合雲模式的轉型案源均無放緩跡象，均是邁達特營運成長的長期動能。今年邁達特將持續瞄準IT/OT/Cloud/AI整合的數位轉型趨勢，領軍旗下雲端服務商「聚上雲」、企業核心應用專家「逐鹿數位」、ERP導入及維護服務商「前進國際」、專精AI大數據顧問服務「典通」，以及專營AI智能語音服務「德鴻科技」，同時攜手邁達特雲市集「METAMatch」旗下眾ISV與各垂直領域供應商，共創綿密的整合通路與產業生態系，滿足企業數位轉型的多構面需求。