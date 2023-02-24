小編今（24）日精選5件不可不知的國內外財經大事。根據央行公布的台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀等五大銀行新增房貸統計，因五大銀行合計承做房貸比重，約占全體銀行近四成，一向被視為房市風向球。由於新承作房貸利率已連14個月上升，以此趨勢，最快2月利率即有可能出現2字頭，之前出現2字頭為2009年1月的2.041％。

央行官員說，去年12月15日央行升息，在各銀行的房貸作業遞延效應，先從政策性房貸、月指標調整後，還有季指標調整，預計2月的房貸利率將持續上揚，但會不會突破2％則還要觀察。

【1】創7年高 房貸利率恐見2字頭

工作天數太少，連帶房貸量下滑。中央銀行公布今年1月五大銀行新承作房貸統計，受到1月春節連假影響，僅16個工作天，因此1月新增房貸僅有369.54億元，為2019年3月以來近四年新低，利率1.953％，則創2015年10月以來七年半新高，且為連14個月上揚。

【2】破除巴菲特魔咒！台積電大客戶唱旺 外資百億買超歸隊

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）公布財測優於預期，盤後股價暴漲8.89％，加上半導體庫存降低，AI聊天機器人帶動晶片需求成長，外資23日回頭買超台積電5,032張，終結巴菲特賣股魔咒，外資也終結四連賣，百億買超重新歸隊，終場加權指數大漲196.64點，收在15,615.41點，收復5～20日均線及15,600點關卡。

【3】散裝航運起風 煤、鐵、穀搶運能 BDI再漲21％

印尼煤礦出口增加、美洲穀物旺季將至，加上巴西鐵礦砂出口慢慢恢復，慧洋、裕民等散裝航商，近日都有感現貨市場需求增溫。波羅的海綜合運價指數（BDI）23日大漲逾21％至816點，寫1月18日來新高，由海岬型船日租大漲近47％、巴拿馬極限型上漲22.94％所帶動，巴拿馬極限、輕便極限船日租金更雙雙突破萬美元。

【4】陸客來台觀光 解封有譜

隨著兩岸積極評估恢復更多航點，陸客來台已露出曙光。陸委會副主委李麗珍23日表示，陸委會正會同相關部門進行規劃評估陸客來台觀光，也希望「做好一點」，包括未來開放後一些管理面的強化，目前正積極進行中。

【5】美半導體在地化 將蓋2座園區

雷蒙多預定23日在喬治城大學發表演說，屆時將說明國內外半導體業者對《晶片法案》相關補助的詳細申請辦法。她在行前簡報中表示：「我們若在2030年前打造兩座半導體園區，美國將有能力設計並製造全球最先進半導體。」

雷蒙多並未透露上述兩座園區所在位置，但外界推測英特爾、三星電子及台積電計畫投資的亞利桑那州、俄亥俄州、德州都在候選名單內。