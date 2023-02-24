前台南市觀旅局長郭貞慧日前宣布投入民進黨立委初選。(資料照,曹婷婷攝)

投入民進黨內立委初選的前台南市觀旅局長郭貞慧，日前稱酒店業者綽號「豆哥」的王孝瑋曾幫國民黨前台南市議員謝龍介站台，並點名國民黨議員徐巧芯「是否應以同樣標準來監督黨內同志」。郭貞慧昨(23)日再度發文籲徐做人不要一直雙標，徐巧芯也現身留言怒嗆，該留言獲逾3500個讚，許多網友更對於讚數比原Po多一事感到驚訝。

郭貞慧21日指出，謝龍介是徐巧芯的堅實盟友，「請問向來用最高道德標準要求政敵的徐議員，這時要不要用同樣標準來監督黨內同志？」痛批藍營拿著八大行業業者與綠營政治人物的合照大作文章，憑幾張照片「看圖編故事」，企圖將無關人士拖下水。

郭貞慧昨日再度針對此事發文，並認為徐巧芯仍沒有回應，為何豆哥與綠營合照時，就成為十惡不赦的「酒店業者」，幫謝龍介助選時，卻成了「海陸弟兄」。郭貞慧也透露，以前總聽說跟徐巧芯「交換意見」會引來一堆假帳號搞網路霸凌跟人身攻擊，前天發現確實是事實，「徐巧芯成天說有側翼會號召假帳號搞網路霸凌，結果原來是她要自己示範」。

對此，徐巧芯也現身留言回應，並直呼「我哪裡來假帳號？這就我本帳啊！所以你還是沒回答我『要找朋友的同學』是誰，啊不就只有陳宗彥，關謝龍介屁事啊？說真的你寫這麼大一篇也沒辦法遮掩陳宗彥接受性招待的事實啊啊啊啊」。

這則留言已吸引逾3500人按讚，而郭貞慧的文章僅6百多人按讚，網友紛紛驚呼「天呀這讚數比原Po多」、「留言按讚比原PO按讚數還要多！到底要不要給人家活啊？」、「一看就知道搭便車出來蹭聲量的，阿原po就是雙標黨出世啊，不用跟他計較」、「這個人是來幹嘛的？是來刷流量的嗎？不去先檢討他們的黨到先檢討別人」。