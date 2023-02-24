一名女網友抱怨說，男友的親生姊姊經常傳性感照給自己的弟弟，也就是原PO的男友，然後傳訊息沒收到回應，還會私訊她去提醒弟弟回訊息，種種行為讓她覺得很怪，但又擔心是自己反應過度。貼文引起兩派網友吵翻，有人認為兄弟姊妹感情好很正常，但也有人認為姊弟也是異性，彼此之間的距離要好好處理。

一名女網友在Dcard上分享，男友有一個親生姊姊，但她總覺得對方怪怪的，因為姊姊時不時就會傳性感照片給男友，某天甚至傳了一張自己在床上穿蕾絲睡衣的照片，然後問男友覺得好不好看，讓原PO看了很莫名其妙。

女網友表示，除了經常傳性感照片，男友的姊姊似乎是掌控欲極強的人，過去曾發生過幾次，若姊姊傳訊息過來，男友沒回應，下秒原PO就會收到姊姊的訊息「叫我弟看手機！」讓她開始對男友的姊姊很介意，覺得對方的行為有些踰矩，失了分寸感。

貼文引起網友討論，不少人搖頭直呼，姊姊的行為真的不太妥當，「有點奇怪？怎麼感覺他姊有戀弟傾向」、「尊重的界線在哪，我相信成年人都明白」、「姊姊請你幫忙叫男友看手機的態度也太隨便了，很沒禮貌」「這姊姊有問題，誰會傳清涼照給自己手足」。

令人意想不到的是，不少人替男友的姊姊緩頰說，姊弟倆感情好很正常，沒必要想歪。「我覺得你太大驚小怪了」、「姊弟的話我認真覺得這樣還好，有可能是感情好」、「為什麼不能傳清涼照給手足？傳清涼照到IG上的人就一大堆了」。