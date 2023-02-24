俄羅斯攻打烏克蘭屆滿1年

多位專家說，俄羅斯侵略烏克蘭的軍事代價正節節高升，遠超出總統普丁的預期。

據《新聞周刊》（Newsweek）22日報導，普丁誓言，要繼續攻打烏克蘭，但這將付出龐大的代價。俄烏戰爭24日屆滿1年，至今沒有結束的跡象，按照估計，俄羅斯的軍費高達數以兆計美元。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）俄羅斯經濟專家格羅佐夫斯基（Boris Grozovski）估計，俄方軍費持續迅速攀升，估計已花費超過9兆美元（約273兆台幣）。

至於戰爭的間接成本，如治療傷兵，還有支付佔領區的教師薪水等，戰爭的總成本可能已超過15兆盧布（約6兆台幣）。然而，《特戰隊報導》（Special Operations Forces Report，SOFREP）總編輯史朋茲（Sean Spoonts）說，格羅佐夫斯基估計的數字很可能太低了。

史朋茲估計，俄軍侵略烏克蘭的第3個月，1天就要耗費多達9億美元（約273億台幣），而這取決於數字如何計算。他指出，要是俄羅斯花100萬美元（3036萬台幣）打造飛彈並發射，那就要花費200萬美元（6072萬台幣），其中100萬美元拿來打造，另100萬美元拿來汰換。而他認為，多數估算只考慮了初始成本。

他說，「要是你買了一輛5萬美元（近152萬台幣）的車，後來被火燒了，由於你需要車，除了損失那5萬美元外，你還得計算換車的一切成本。」

另一方面，荷蘭開源情報國防分析部落格Oryx說，俄軍有1,769輛坦克，但在烏克蘭戰爭中，已折損過半。而烏克蘭國防部2月初說，從2022年2月24日起，俄方已折損近13萬人。此外，除了超過6,300輛裝甲戰車外，還損失了近300輛軍機。

而俄羅斯前副財長阿列克薩申科（Sergey Aleksashenko）去年12月在半島電視台（Al Jazeera）發文說，聯邦預算案中的「一般國家問題」（General National Issues）項目2022年飆升了50%，達420億美元（近1.3兆台幣）。他指出，這類開支通常是從政府所有部門的行政活動費用中支取。

而阿列克薩申科說，除了這和戰爭有關的資金外，還有138億美元（近4200億台幣）國防開支。儘管戰爭持續所費不貲，但普丁並沒有放棄的跡象。他最近對全國發表演說時還強調，事實證明，俄羅斯經濟和管理體系遠比西方所認為的強大。