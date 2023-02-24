快訊》國道1號2車事故回堵5公里 車速緩慢排除中 08:422023/02/24 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下24.9K台北交流道附近，早上8時許發生2部自小客車禍。（簡銘柱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下24.9K台北交流道附近，早上8時許發生2車事故，現場為2部自小客車禍，因正值上班時間，車禍發生後造成車流嚴重回堵5公里，車速低30，目前車禍排除中。 國道3號香山段7車連環撞 小客車被擠壓變形 國道3號7車連環追撞車輛零件散落 1人不治3人輕傷送醫 國道5號蘇澳段小貨車突起火自燃 駕駛機靈逃出無人傷亡 #國道1號 #2車 #回堵 #5公里 #車速 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1新竹路段火燒車濃煙狂竄 車流回堵紫爆 13:172023/02/21 社會 濱海公路貨櫃車「重心不穩」翻覆占2車道 嚴重回堵近3hrs 15:272023/02/22 社會 歷經15年國發會拍板 國道7號拚2025年動工 20:162023/02/20 生活 國道客運9026爭議延燒 謝國樑：不排除自己載市民通勤 12:392023/02/23 政治 國1驚魂！ 轎車引擎蓋竄煙 駕駛急下交流道瞬間燒成火球 17:522023/02/16 社會 國1南向51.2K「6車連環撞」3人送醫 一度回堵5公里 16:452023/02/15 社會 「路隊長」雪隧內僅時速45公里 國道警硬起來：代替月亮處罰你 22:182023/02/18 社會 台灣路上驚見超窄公車道 網看呆：過得去算我輸 11:182023/02/22 生活 228連假將至 苗栗交通管制措施一次看 15:272023/02/23 生活 宜蘭雪隧首罰最低速限 45公里龜速車惹眾怒 04:102023/02/20 地方新聞 國1湖口段3車連環撞 1小客車翻覆玻璃破裂駕駛受傷 16:192023/02/17 社會 國道今年已釀9死！ 「3大奪命原因」出爐 最高罰6000元 16:352023/02/17 生活 不給超「就甩尾」拖板車國道逼車 他驚恐：理智線那麼細 20:142023/02/14 社會 上班族改道！國1台南系統「1大車、1小車追撞」回堵3公里 08:412023/02/21 社會 國2轎車自撞護欄 180度翻覆「四輪朝天」車頭全毀 16:172023/02/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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