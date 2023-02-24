南韓人氣女團ITZY是JYP娛樂繼TWICE後推出的5人女團，成員包含禮志、Lia、留眞、彩領及有娜，各個外表亮麗、身材纖細，還擁有深厚的舞台實力，讓她們一出道人氣就直衝天際，也因此走到哪都引起眾人圍觀。不過，近日她們搭機準備前往國外工作時，遇到南韓知名YouTuber「 카광Kagwang」正開啟直播與網友互動，巧遇女團ITZY後便試圖與成員彩領搭話，之後又刻意唱起ITZY的歌曲，種種行為都讓網友覺得他根本在騷擾藝人，意外引發爭議。

在網路上擁有30萬名粉絲追蹤的南韓知名YouTuber「Kagwang」，因經常上傳影片更新近況，並開啟直播與粉絲互動，在網路上小有知名度，日前他準備搭機時開啟直播與粉絲即時互動，剛好在機上巧遇同班機的女團ITZY，但當下Kagwang並沒有認出來，是透過鏡頭中網友提醒他彩領坐在後面，他才知道自己遇到名人，但得知地當下他僅表示不知道彩領是誰，後來他就將鏡頭直接轉向彩領，並不斷唱著ITZY的歌，甚至假裝與JYP娛樂朴軫英通電話，讓彩領相當不舒服，後來疑似受不了他的騷擾便起身與經紀人換位置。

影片公開後也引起網友的怒火，認為他相當不識相又白目，完全不應該打擾藝人的私生活，紛紛指責他「難怪彩領一臉不知所措」、「這種人真白目，超級打擾」、「彩領好可憐」、「他不知道什麼叫做『尊重』嗎？」引發網友熱議。

對此，Kagwang在23日也發文解釋，自己當天在機場直播時並不知道遇到她們，是透過觀眾才知道彩領有聽到他說的話，並且承認是自己跟彩領對到眼時開口詢問「請問是藝人嗎？」才使彩領換位置，但他強調自己並不是故意要騷擾彩領，平常也不認識偶像團體，卻被誤會成「私生飯」感到相當委屈，也希望網友停止辱罵與騷擾，要不然他也會提起告訴捍衛名譽。