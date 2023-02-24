高雄一名邱姓男子前往卡拉OK店唱歌，看見一名姿色姣好的女顧客進入店內，竟意圖不軌，從後方「熊抱」女方，並不斷以下半狂頂她臀部，事後遭女方提告，邱男卻辯稱，自己有小中風及眼疾卻辯稱有眼疾，分不清楚她正面或背面，最後遭法院依違反性騷擾防治法，判處拘役55天定讞，得易科罰金。

根據判決書，邱男於民國110年9月4日下午5時許，在高雄某卡拉OK店，一名女顧客從店外走回卡拉OK店時，竟意圖性騷擾，乘女方不及抗拒，竟然從後方熊抱，還以身體對女方的臀部狂頂。

女方被他突如其來舉動嚇得驚叫，在不堪受辱下，隨即告知在場友人，邱男見狀立刻逃離現場，經女方報警處理後，警方循線找到邱男，並傳喚到案。

法官審理時，邱男還辯稱，當時只是因為聽女方唱歌很好聽，所以想要趨前握女方的手，誇獎她唱歌很好聽，只是因為自己臉部有小中風，不小心從後面抱住，身體就頂住她，分不清是正面還是背面。

法官認為，邱男犯罪事證明確，始終未坦承犯案，且未與女方和解，因此判處拘役55天，如易科罰金以1000元折算1日。但邱男上訴，表示因身體曾中風，和經濟狀況也不好，希望從輕量刑。

但橋院簡易上訴庭審酌，邱男仍未與被害人和解，維持原審判決並定讞。